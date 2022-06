Fiscalía descartó supuesto amaño en el juego entre Llaneros y Unión Magdalena

El pasado 4 de diciembre del año 2021, el fútbol colombiano vivió uno de los juegos más polémicos en su historia. El duelo entre Llaneros y Unión Magdalena, en el que se jugaba el ascenso a la primera división, terminó con un gran escándalo en el que se señalaba a los jugadores del cuadro de Villavicencio de presunto amaño para que su rival lograra el tiquete a la A.

El hecho quedó registrado, después de igualar el marcador sobre el minuto 90, los samarios se lanzaron al ataque para buscar la victoria, es ahí donde empezó la polémica. Tras un cobro desde el terreno del Unión, en la transmisión del juego se pudo observar como los jugadores del Club Llaneros quedaron quietos, permitiendo el ataque de su rival que necesitaba la victoria.

Finalmente, el gol del triunfo fue obra de Jonathan Segura quien pateó al arco sin mayor problema y sin mayor obstáculo puesto por sus rivales. De inmediato las redes sociales reaccionaron a este insólito hecho, pues muchos lo tildaron de robo, dado que, con el empate del Unión Magdalena, el que ascendía era Fortaleza.

Llaneros vs. Unión Magdalena. - Foto: Dimayor

Ahora, pese a que se presentaron pruebas por parte de los implicados, la Fiscalía anunció que no hubo amaño al no encontrar culpabilidad en esta polémica y de paso ratificar el cierre del caso.

Así lo confirmó el presidente del cuadro de Villavicencio, Juan Carlos Trujillo. “Nos notificaron el fallo de la Fiscalía por medio de nuestro equipo jurídico en el que ratifican, como ya lo había dicho la investigación de la Dimayor, que no había ningún tipo de corrupción, ni dádiva, ni encontraron nada anormal en el partido del 4 de diciembre, eso para nosotros es positivo porque es un tema en que nos defendimos en derecho y seguimos actuando de tal manera”, dijo en recientes declaraciones para el portal Gol Caracol.

“Lo positivo del fallo es el tema de saber que el equipo posicionado, es saber que sigue con buen camino, se hace honor a la verdad, saber que las instituciones de este país actúan en derecho y no por opinión y eso es lo realmente satisfactorio de todo este proceso”, agregó.

Trujillo, aprovechó su intervención para lanzar dura crítica en contra del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo quien sancionó al club y a varios jugadores con castigos monetarios y deportivos.

“Importante saber y conocer que el tema de la sanción de los jugadores fue una sanción totalmente fuera de lugar, porque nos sancionan por algo que no nos investigaron, eso quiero decirlo. A nosotros nos investigan por corrupción, por amaños de partidos y aquí en la Fiscalía tanto en la notificación que nos dio en la Dimayor está claro que eso no pasó”, aseveró.

“Después vendrá el tema legal que se tomará contra la Dimayor en el tema que se entiende por decoro deportivo o por qué sancionan por algo que no nos han investigado, cuando se actúe en derecho seguramente los resultados serán siempre positivos”, completó su comentario.

@ClubLlanerosFC fuimos notificados del archivo de la @FiscaliaCol justicia efectiva y equilibrada.@Dimayor señor Fernando Jaramillo, lo invito nuevamente a que me demuestre las 48 pruebas que decía tener en nuestra contra y que nos costó la llegada a la final.

El sueño intacto ! — Juan Carlos Trujillo. (@presillaneros) June 25, 2022

Finalmente Trujillo aseguró que Jaramillo “nos sanciona a los jugadores cuando íbamos liderando los cuadrangulares finales y eso la verdad, a la altura del campeonato y vencido los términos porque se vencían el 15 de ese mes, por así decirlo nos afecta en los partidos que quedaban, con eso no quiero decir que se hubiera podido ganar, perder o empatar los partidos, pero no hubo equilibrio deportivo en ese tema y él lo sabe, él sancionó por presiones externas, él mismo me lo dijo, hasta ahora quiero saber cuáles son esas presiones externas para sancionar a Llaneros, para que no pudiéramos llegar a la final”.