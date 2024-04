Frustrante debut de James Rodríguez en la Copa Libertadores: con São Paulo sufrió noche de terror

En el papel, en conjunto brasileño, principalmente por su historia, pintaba como el gran favorito para quedarse con el encuentro. Pero el equipo argentino no se iba a dejar llevar de esto y, apelando a su localía, haría hasta lo imposible por llevarse los tres puntos.

1°T Talleres 1-0 Sao Paulo Salen lesionados en SP Rafinha al 20', Lucas Moura al 29' y Wellington al 43', PERO DT Carpini decidió que NO ingresará NADIE x Wellington para no gastar la última ventana de cambios y en el tiempo adicional le hicieron el gol ¿UD QUE HUBIERA HECHO? pic.twitter.com/QczfAL18WV

“Salen lesionados en SP Rafinha al 20′, Lucas Moura al 29′ y Wellington al 43′, PERO DT Carpini decidió que NO ingresará NADIE x Wellington para no gastar la última ventana de cambios y en el tiempo adicional le hicieron el gol”, señaló a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter, Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports.

Pero el club que logró perforar al rival terminó siendo el argentino. Al minuto 53, Ruben Botta apareció para poner el 2 a 0 en el marcador parcial. La hinchada de Talleres, como era de esperarse, no paraba de saltar de la felicidad.

Pero la alegría no duraría mucho, pues Luciano, para el equipo brasileño y después de cazar un rebote, puso el descuento. Cabe mencionar que Luciano entró por James Rodríguez al minuto 64. La actuación del cafetero fue un poco frustrante .

Como el fútbol en la primera mitad no fue tan limpio, el exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich no pudo desempeñar o demostrar su extensa calidad. La modificación no le gustó al ‘10′ de la Selección Colombia.