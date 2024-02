Futuro de James Rodríguez da preocupante giro que complica todo: lo bajaron de la nube

James Rodríguez tiene complicada su salida de São Paulo. Aunque la decisión de ambas partes es separarse definitivamente en los próximos días, al colombiano le habían prometido un par de ofertas que por ahora no llegarán.

Desde Brasil han dado por hecho que la relación del colombiano con su club está totalmente rota, no volverá a defender los colores del tricolor paulista y es solo cuestión de tiempo para que el esperado comunicado oficial se haga realidad.

Aunque su representante se ha movido a toda velocidad para tratar de ubicarlo mientras negocia con São Paulo , no es fácil por el largo historial de lesiones acumuladas y el hecho que este sea el tercer equipo del que se va sin cumplir lo firmado inicialmente.

El primer paso ya está dado. Según el periodista colombiano Felipe Sierra, la rescisión “está firmada” y no hay vuelta de hoja a despedirse del fútbol brasileño; sin embargo, “para su oficialidad debe haber un pago que no se ha consignado”.

James saldrá de São Paulo con algo del dinero que acordó en su contrato hasta 2025, pero tuvo que ceder al ser su propia decisión la de irse por la falta de minutos. En la dirigencia lo querían mantener y el cuerpo técnico confiaba en sacar su mejor versión, pero al colombiano le urge jugar y eso no iba a pasar a corto plazo por las molestias, que según el entrenador Thiago Carpini, ha estado presentado desde el inicio de la pretemporada el pasado 3 de enero.

Gesto de Leo Messi con jugadores de Newells provocó ola de elogios; no paraban de agradecerle

Contexto: Gesto de Leo Messi con jugadores de Newells provocó ola de elogios; no paraban de agradecerle

Lo más grave del caso es que los clubes que presuntamente estaban interesados, se han salido de la carrera. Besiktas fue el primero en confirmar que no había intención de firmar a James antes del cierre de mercado en Turquía el 9 de febrero.

“ Se ha escrito mucho sobre James Rodríguez en las redes sociales. Los Rodríguez y esas cosas. Nunca estuvimos relacionados. Que Dios bendiga a ese tipo de jugadores, no hablo a título personal ”, dijo Hüseyin Yücel, vicepresidente del club blanquinegro.

No obstante, esta opción, según Sierra, también está descartada de momento. “Sobre el supuesto interés del Real Salt Lake me confirman que no hay nada”, informó.