James Rodríguez sufre un “problema crónico” y “psicológico”, revela técnico de São Paulo

Thiago Carpini, técnico del tricolor paulista, al fin profundizó en las razones por las que no ha convocado a James en lo que va del 2024 y reveló que no se encuentra al 100 % de sus condiciones.

Carpini entendió las razones del colombiano para no viajar a Belo Horizonte con el resto del equipo. “Respeto mucho el sentir del atleta. Es como la decisión de no poner a Lucas (Moura) en campo. Si no se siente seguro, cómo lo voy a poner a jugar. Eso es lo más importante para mi”, completó.

James discutirá su futuro esta semana

Desde el club ya han dejado claro que no arriesgarán el proyecto por un jugador. ““Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, dijo Carlos Belmonte, director de fútbol del equipo, en declaraciones recogidas por Globo Esporte.