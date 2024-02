James toma polémica decisión y causa “malestar” en São Paulo; buscarán una “terminación amistosa”

El futuro deportivo de James Rodríguez está nuevamente en el limbo, luego de que fue el único jugador que no celebró el título que consiguió São Paulo este domingo ante Palmeiras por la Supercopa de Brasil, la cual se disputó en Belo Horizonte.

De acuerdo con el periodista Andre Hernán, el volante decidió no viajar con la plantilla a la final y prefirió quedarse en su casa, pues no fue convocado para el compromiso. Asimismo, señaló que la actitud del colombiano no cayó muy bien dentro de las directivas del club.