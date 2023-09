¿Gerard Piqué pierde dinero con la Kings League? esto dijo el exjugador sobre su inversión en esta competición

Con humildad, Piqué expresó su agradecimiento por la buena fortuna que ha tenido en su carrera, permitiéndole tener éxito en sus inversiones actuales. “ Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien. Intento ganar dinero con ello, pero esa no es la finalidad ”, afirmó en un encuentro sobre inversión organizado por el diario Sur en Málaga.

Piqué no respondió a la última canción de Shakira

Shakira ha vuelto a la carga con un nuevo sencillo que no pasa desapercibido. En su último lanzamiento, titulado “El Jefe”, la cantante colombiana arremete no solo contra su expareja Gerard Piqué, sino también contra su exsuegro, Joan Piqué.

Este último trabajo de Shakira sigue una serie de canciones en las que la artista ha lanzado dardos punzantes hacia Piqué, como “Session 53″ con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Monotonía” con Ozuna, o “Copa vacía” con Manuel Turizo. En “El Jefe,” Shakira canta: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, una línea que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.