Gustavo Alfaro vuelve a cruzar caminos con Colombia: ya es oficial su nuevo equipo

“Me gustaría tener jugadores hinchas de su selección. No hay nada más lindo que jugar una Copa del Mundo”, subrayó el ex DT que también dirigió a Ecuador en Catar 2022. Después de esa experiencia resultó partiendo caminos por presuntos desacuerdos con la dirigencia, que tiempo después le dio su cargo al español Félix Sánchez Bas, otro de los destituidos tras la Copa América.

Ecuador vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas | Foto: Getty Images

Ese resultado influyó de manera contundente en que Colombia no pudiera lograr la clasificación y que Ecuador sí avanzara de manera directa. Tras la cita orbital en la que cayó eliminado en la fase de grupos, el técnico argentino permaneció por varios meses fuera de competencia mientras veía a la Federación Colombiana de Fútbol depositar su confianza en Néstor Lorenzo.

Alfaro admitió este viernes que le fue difícil abandonar al combinado ‘tico’. “Me fue muy difícil salir de Costa Rica. Tenía una relación fantástica con los jugadores. Lo mismo me pasó cuando salí de Ecuador. Es difícil salir de una realidad como esa, es difícil irse de esa realidad. No tengo una razón en especial por estar acá (en Paraguay)”, subrayó.