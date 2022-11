Hincha ecuatoriano mostró graciosa pancarta a su esposa desde Qatar y se vuelve viral: “te lo explico en la casa”

Chile appealed to take Ecuador’s place at the World Cup because they believed La Tri fielded an ineligible player in the qualifiers.



Ecuador fans: ¿Cuándo Juega Chile? Meaning "When do Chile play?" 🪧



Trolling of the highest order 🤣🤣🤣🤣🤣#FIFAWorldCup #NED #ECU #Qatar2022 pic.twitter.com/IWnZEdefSM