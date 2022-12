Hugo Rodallega desea llegar al América de Cali, pero asegura que Tulio Gómez lo ha dejado en visto “por 15 días”

El mercado de fichajes en Colombia se sigue moviendo y los grandes equipos buscan reforzar sus nóminas de cara al 2023. Además de echar un vistazo a los jugadores que se han destacado en la temporada, también han fijado su mirada en grandes referentes que terminan contrato y que ad portas de finalizar su carrera.

Uno de los casos que en los últimos años ha sonado para llegar al FPC ha sido el delantero Hugo Rodallega, jugador que actualmente milita en Brasil y que termina contrato el próximo 31 de diciembre.

Como es de costumbre, Rodallega ha insistido en reforzar a uno de los equipos más grandes del balompié nacional, como el América de Cali. Sin embargo, el ariete no ha podido llegar porque le han cerrado la puerta en años anteriores, casos como el de Juan Carlos Osorio.

Hugo Rodallega habló de su presente en Brasil - Foto: @DptesSinTapujos

Ahora bien, nuevamente el delantero volvió a ser tema de conversación para llegar al cuadro ‘escarlata’, pero parece ser que otra vez le cerrarán la puerta. . “Yo no sé si don Tulio me está escuchando, pero él sabe que ya hemos estado charlando por WhatsApp, pero ya lleva como 15 días dejándome en visto”, confesó este viernes, en charla con Blu Radio.

“Antes había una situación con lo de Juan Carlos Osorio, que en su momento se respetó y por eso tomé la decisión de irme a Brasil, porque el ‘profe’ Osorio tenía otros proyectos u otros jugadores. Pero ahora no sé, no entiendo. No sé si Alexandre Guimaraes le dijo lo mismo o es decisión de Tulio. Yo estoy esperando”, dijo.

El primer refuerzo que tendrían en mente

Durante la última temporada, América solo clasificó a los cuadrangulares del campeonato clausura del fútbol colombiano, donde terminó eliminado dos fechas antes de terminar, algo que les duele a los hinchas del rojo y que normalmente obligaría a que el director técnico sea despedido.

Sin embargo, en esta ocasión el “fracaso” se ha analizado de una manera diferente, ya que durante la última temporada los ‘escarlatas’ tuvieron una sanción que les impidió contratar nuevos jugadores, por lo que Alexandre Guimaraes tuvo que agarrar el equipo con los futbolistas que habían fracasado en el primer semestre y aun así, los metió en finales en la segunda Liga Betplay de 2022.

Pero la sanción para el rojo ya terminó y en la siguiente temporada volverán las contrataciones para buscar la estrella 16 y un cupo a la Copa Libertadores. En este contexto, parece que América de Cali ya tiene listo su primer gran refuerzo para el 2023. Un jugador que, al menos por nombre, ilusiona a los hinchas con respecto a lo que se viene para el equipo.

Se trata del delantero colombiano Carlos Darwin Quintero, quien las últimas temporadas ha jugado en la liga de los Estados Unidos y se hizo conocido en el fútbol colombiano en el Deportivo Pereira.

“Carlos Darwin Quintero es nuevo jugador de América de Cali. Una incorporación de esas que la hinchada quiere”, aseguró el periodista Jorge Puerto Ladino en su cuenta personal de Twitter, quien está muy cerca a toda la información que se produce en el equipo escarlata.

El jugador tumaqueño actualmente tiene 35 años y jugó este último año en el Houston Dinamo de la MLS de los Estados Unidos. El experimentado delantero solo ha jugado en el fútbol colombiano en el Deportes Tolima y en el Deportivo Pereira.

Aún América de Cali no ha hecho oficial la contratación, pero se espera que en los próximos días se comunique a toda la hinchada la contratación del delantero que supo vestir la camiseta de la Selección Colombia. Este sería la primera contratación del equipo de Alexandre Guimaraes para la próxima temporada. Sin embargo, se espera que se comiencen a anunciar pronto los jugadores que llegarán, ya que se ha dicho previamente que el rojo irá por al menos seis contrataciones para el 2023.