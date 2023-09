Iago Falque no se guardó nada: desde España vuelve a dar detalles de su salida de América y su futuro en el fútbol

El jugador español no seguirá en el América de Cali. | Foto: Prensa América

No dejó pasar por alto el hecho de que al menos estaba solo en ese momento, pero que podía haber sido peor de estar con su familia, pues estarían ellos también en riesgo.

“Podría haber estado yo atrás o mi hijo, entonces por mi familia decidimos que lo mejor era que me devolviera para España”, admitió.

Sin embargo, su ilusión de seguir jugando al fútbol no se vio mermada tras lo ocurrido, por lo que ahora, en tierras españolas, continúa entrenando, proyectándose a seguir con su carrera profesional: “Estoy entrenando y tengo la ilusión y las ganas de seguir”.

Aunque no es la primera vez que el jugador ibérico habla sobre el tema, está claro que su experiencia en tierras cafeteras lo consternaron y con justa razón, pues su vida estuvo en peligro.

“No. Se marcharon. No sé muy bien cómo fue la historia, porque me quedé un poquito en shock. Sé que petaron en la ventanilla, que el conductor no abrió, que intentó acelerar y que el tipo (el asaltante) se puso nervioso. Eso es lo que pasó, supuestamente”, agregó en su momento tras pocos días de haberse ido de territorio colombiano.