Importante entrenador de la Premier League llena de elogios a Millonarios: “Son uno de los grandes del fútbol colombiano”

Hodgson, quien cumple su segundo ciclo con el equipo de Crystal Palace luego de dirigirlo durante las temporadas del 2017 hasta el 2021 y quien volvió al banquillo el pasado mes de marzo del presente año, agregó que “ Ellos (Millonarios) son uno de los grandes del fútbol colombiano. Si me pidieran nombrar equipos de Colombia, los nombraría a ellos porque han sido muy famosos a lo largo de los años ”.

Posteriormente, indicó que no conoce muy bien todos los equipos del fútbol profesional colombiano, pero que ha analizado varios videos del conjunto capitalino previo al duelo amistoso. “ Enfrentaremos a un equipo con muy buenos jugadores, de gran calidad, y lo aprovecharemos mucho para dar el siguiente paso pensando en nuestro importante duelo del 12 de agosto, el primero de la temporada ”.

El entrenador, de 75 años, aseguró que buscará una nómina mixta que le permita ir resolviendo los jugadores titulares de cara al inicio de la Premier League, “Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores tengan tiempo de juego, de modo que cuando tengamos que elegir un once, no habrá nadie que no haya tenido algunos minutos contra un oponente de calidad como Millonarios”.