Infantino se sincera en plena entrevista; hace confesión sobre Leo Messi y el Mundial

El suizo, de igual manera, aprovechó el partido amistoso para manifestar que ojalá el rosarino no se retire tan pronto del fútbol profesional, enfatizando que quiere que dispute las próximas tres citas orbitales. Asimismo, recalcó que hace poco habló con Tapia sobre los eventos deportivos que se vienen en el futuro.

Cabe recordar que el astro argentino manifestó hace poco en una entrevista para Apple TV que todavía no ha pensado en su retiro del fútbol profesional, pese a que naturalmente cada vez está más cerca.

“Todavía no lo pienso, soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda”, expresó inicialmente.