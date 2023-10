Ingrit Valencia | La vida la golpeó y ella aprendió a boxear: de buscar carbón en Colombia a conquistar medallas en el boxeo

Se instaló en la ciudad de Cali, pero el dinero no le alcanzaba ni siquiera para pagar un arriendo y vivir dignamente con su primogénito recién nacido.

“Era súper precario, (con) dificultades para lavar, no tener un baño era bastante difícil” , recuerda en conversación con la AFP Valencia, que en esos tres años trabajó en un restaurante, como vendedora ambulante y como minera en un yacimiento de carbón.

“Eso (las dificultades) hizo que yo fuera fuerte, que no desfalleciera, tener mucha resiliencia y acordarme siempre de cómo fueron mis inicios hasta ahora (...) Todo lo cambió el boxeo” , dice.

“He mejorado mucho deportivamente, he tomado una madurez muy grande, sumo años, pero también sumo experiencia, es un recorrido que me ha hecho valorar mucho lo que he hecho hasta el momento”, advierte.