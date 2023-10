Colombia, en crisis económica para los Panamericanos 2023; señalan a María Isabel Urrutia como responsable

| Foto: Corbis via Getty Images

Anthony José Zambrano, deportista legendario en Colombia | Foto: Corbis via Getty Images

Medallista de oro en halterofilia en Sídney-2000 y actualmente investigada por la Fiscalía por presunta contratación irregular, Urrutia modificó la forma con la que el Gobierno entregaba recursos a los aspirantes a ir a los Juegos Olímpicos , una iniciativa que --según las denuncias-- derivó en que el dinero no llegara.

También podrá celebrar si araña preseas en el ciclismo, un deporte en el que no encuentra un recambio a la generación de Rigoberto Urán y Nairo Quintana, y si Íngrit Valencia (bronce en Río-2016) y Yuberjen Martínez (plata en las mismas justas) hacen quedar en alto su boxeo.

“No puedo quedarme esperando qué pasa en el Ministerio y perder el cupo (a Olímpicos). He sido responsable con los recursos que he ganado en mi carrera y no quiero imaginar lo que está pasando otros deportistas”, se quejó en una entrevista con Caracol Radio.