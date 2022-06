Iván Mejía arremete contra Gustavo Serpa y Carlos Antonio Vélez da una solución para Millonarios

El empate de Millonarios con Atlético Nacional en El Campín sin goles sigue dando de qué hablar. Los embajadores dejaron escapar tres puntos importantes en su aspiración de llegar a la final y, nuevamente, siendo el mejor equipo del todos contra todos con el mayor puntaje; el sueño de bordar una nueva estrella en su camiseta se desvaneció para los embajadores.

“Uno siempre quiere ir a la final. No puedo negar que al menos en estos dos partidos tuvimos para ganarlos, es de goles el fútbol. En entrega y trabajo, yo estoy contento con mis jugadores, pero no estoy feliz. Es muy dura esta eliminación”, dijo Alberto Gamero, técnico de Millonarios en rueda de prensa posterior al encuentro.

En total, Millonarios hizo 48 puntos que no le alcanzaron para llegar a la final. Los hinchas salieron del estadio capitalino con la decepción de ver que el proceso que inició con Alberto Gamero en 2020 no ha dado sus frutos. Sin embargo, reconocen en el entrenador su trabajo, pero exigen refuerzos.

“Agradecer a esta hinchada, no solo por lo de hoy, por lo de todo el semestre. Por todo el apoyo y acompañamiento no únicamente aquí en El Campín sino en cada cancha a la que fuimos a jugar en el país. Queríamos llegar a la final y eso lo demostramos con nuestro juego”, David Macalister Silva.

Cristian Vargas, Cristian Bonilla, Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, Juan Carlos Pereira, Diego Herazo, Álvaro Montero, Fernando Uribe, Larry Vásquez, Eduardo Sossa entre otros han sido los nombres que contrató el equipo embajador que no ha logrado el objetivo de ganar el décimo sexto título.

Fracaso es la palabra que ronda hoy en el ambiente embajador.

“Si los directivos me dicen que dé un paso al costado y la afición no quiere que esté aquí, yo doy un paso al costado, pero yo no vine a fracasar en Millonarios y a mí me duele esa palabra”, reconoció Alberto Gamero.

Millonarios visitará a Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López en la última fecha de los cuadrangulares finales, mientras que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla definen en el estadio Atanasio Girardot el finalista del grupo A.

“Nos encontramos un Millonarios que juega bien, pero nos paramos bien. El empate fue justo para los dos y nos vamos a buscar la clasificación a Medellín. Jugamos largo para que no nos hicieran gol. Millonarios no nos dejó jugar y hacer la salida. Hay que valorar lo de Millonarios”, indicó Hernán Darío Herrera, entrenador del verde paisa.

Un día después de lo sucedido en la capital de la República, los periodistas Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez reaccionaron en sus redes sociales a lo sucedido con Millonarios.

Vélez dio lo que cree es la solución para que el onceno azul no siga siendo una decepción en el fútbol colombiano.

“Si hay un problema fácil de solucionar es el de @MillosFCoficial. ¿Quieren salir campeones? Hagan lo que no hicieron en los últimos años, ¡refuercen! Muy meritorio lo de los pelados y la cantera, pero se necesita la cuota de jerarquía y experiencia. ¿No tienen dinero? Entonces adiós”, dijo vehemente el comentarista.

Con más dureza, reaccionó Iván Mejía. Arremetió contra el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa.

“¿Y el arrogante y perdedor de Serpa? Llorándole a sus lameculos de cabecera. Otro fracaso. Millonarios es demasiado grande para un dirigentico de media petaca”, escribió en su cuenta de Twitter oficial.