James Rodríguez cambia de técnico otra vez: São Paulo hizo el anuncio oficial

Comunicado Oficial O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda. O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços… pic.twitter.com/rsqivpi6zu

Thiago Carpini se va

“No soy yo quien tiene que responder a esta pregunta (sobre el futuro). Me veo haciendo lo que siempre he hecho. Trabajando y dando lo mejor de mí. Esta especulación de quedarse, no quedarse, irse, no irse, lleva más de 30 días. Seguiré trabajando mientras sea el comandante”, dijo en rueda de prensa.