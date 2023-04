James Rodríguez, de mal en peor en Olympiacos; el club ya ni lo tiene en cuenta

El colombiano no fue convocado a la semifinal de la Copa de Grecia ante el AEK Atenas. En su último partido, solo jugó 45 minutos. Se especula una lesión.

James Rodríguez parece estar repitiendo en Olympiacos su historia en Everton y Al-Rayyan, donde llegó como un ídolo pero se fue por la puerta de atrás.

El Pireo dio a conocer la lista de convocados para el compromiso contra el AEK Atenas por la semifinal Copa de Grecia, programado el miércoles 12 de abril, pero no figura el volante creativo colombiano, bastante cuestionado por sus actuaciones en los más recientes compromisos del club.

James fue inicialista en el más reciente partido de Olympiacos el pasado domingo, cuando cayó 0-2 ante su eterno rival, Panathinaikos, pero fue sustituido en la segunda parte por el director técnico del club, José Anigo.

En un principio, se especuló que la salida del colombiano estuvo relacionada con su rendimiento en cancha, dado que poco aportó en el medio campo, pero ahora queda la incertidumbre de si todo obedeció a una molestia física.

James Rodríguez marcó su primer gol con Olympiacos de Grecia. - Foto: Foto: Twitter - Olympiacos

Llama la atención la ausencia del ‘10′ del equipo en un partido tan determinante. En el partido de ida de la semifinal ante el AEK Atenas, Olympiacos cayó goleado tres tantos a cero, por lo que si quiere avanzar a la final deberá mínimo marcar tres goles, para ir a la ronda de penales, o vencer por diferencia de cuatro tantos, si la intención es avanzar de manera directa.

Aunque Olympiacos no ha informado oficialmente por qué James Rodríguez no fue convocado, en redes sociales la hinchada del equipo cuestiona el papel del colombiano, dado que ha no ha estado en los partidos determinantes esta temporada.

James, del amor al odio en Grecia

El medio de comunicación griego Nova Sports afirmó que en lugar de aportar, el futbolista de 31 años está restándole al equipo. Lo hizo con base en su actuación ante el Panathinaikos el pasado fin de semana.

“James Rodríguez no es el jugador que ‘volvió a enamorarse del fútbol’ gracias al Olympiacos. El colombiano lleva varios meses ofreciendo muy poco y como hemos señalado recientemente, más bien está frenando el ritmo de desarrollo del equipo que acelerándolo”, publicó el portal web.

Ahora bien, Nova Sports afirmó que más allá del poco impacto de James Rodríguez en el último partido, el rendimiento del Pireo esta temporada debe analizarse en su totalidad.

James Rodríguez, celebrando un gol junto a Pep Biel en el Olympiacos. - Foto: Olympiacos

“El derbi de ayer y el resultado crearon un “tsunami” de críticas para el Olympiacos y sobre todo por el comportamiento competitivo de algunos jugadores. La opinión pública se equivoca. Aborda cada partido de forma individual. Pero el aficionado a los deportes debe distinguir los aspectos positivos y negativos de una temporada en su totalidad. El Olympiacos de este año está lleno de contradicciones”, agregó.

La baja en el rendimiento de James, hasta cierto punto, ha estado relacionada con sus molestias físicas. Antes de ser convocado a la Selección Colombia para los amistosos del 24 y el 28 de marzo, estuvo lesionado más de un mes, y en la concentración con la Tricolor, recayó.

James tiene a varios equipos siguiéndole la pista para la campaña 2023/24 - Foto: FCF

De vuelta en el Olympiacos no fue preponderante, no, al menos, ante Panathinaikos. En bwinSport, el periodista Kostas Nikolakopoulos afirmó que José Anigo, erró al dejar a James Rodríguez como inicialista, dado que poco pesó en la zona medular.

“Cuando Anigo puso a James Rodríguez de titular, el Olympiacos perdió el centro y el partido. La mala elección del DT para dar inicio a James, que lleva dos meses sin estar a punto por molestias, tuvo como consecuencia que el Pireo perdiera el centro del campo”, argumentó.

Por ahora, resta esperar si James seguirá los pasos de Míchel González, que recientemente se despidió como DT del Olympiacos, o, por el contrario, continúa allí una temporada más, tras la renovación de su contrato.