Explosiva revelación sobre James Rodríguez: sale a la luz nuevo giro drástico para su futuro

El cambio de timonel no le ha terminado por beneficiar al volante cucuteño, que apenas sumó un puñado de minutos el pasado lunes frente a Palmeiras y no ‘pinta’ para tener un rol protagónico en esta nueva era que comenzó tras la destitución de Thiago Carpini.

Colombiano se lesionó y anunció que ya no irá al Giro de Italia 2024: “Cuesta mucho asimilar”

Contexto: Colombiano se lesionó y anunció que ya no irá al Giro de Italia 2024: “Cuesta mucho asimilar”

“James Rodríguez va a salir de São Paulo”, dijo al aire el pasado martes. “Es el tercer técnico diferente que pasa por São Paulo y es el tercero que no va a poner a James para jugar. En comparación con Dorival y Carpini, pide más intensidad y eso es todo lo que James no tiene”, aseguró.

El miércoles, a través de su canal de YouTube, Nicola ahondó en la decisión que ya estaría tomada por la junta directiva. “El nuevo técnico exige y entiende el fútbol como un juego de intensidad. Una fuente muy cercana al presidente Julio Casares me decía que la posibilidad de que James se convierta en protagonista en el equipo de Zubeldía es prácticamente cero ”, completó.

“En ese escenario no se descarta negociar a James a mitad de año con costo cero”, es decir, que São Paulo estaría dispuesto a escuchar ofertas por él desde el exterior sin poner un valor de venta más allá de librarse del alto salario con el que cuenta. “ São Paulo está abierto a recibir propuestas, no va a cobrar nada por finalizar el contrato” incluso si se fuera en calidad de préstamo.

¿Qué dice Luis Zubeldía sobre James Rodríguez?

Zubeldía, por lo pronto, no piensa así. Luego del empate frente a Palmeiras en condición de local, el estratega argentino se refirió al caso de su dirigido y dejó claro qué debe hacer para ganarse el puesto en el once inicial. “Él entrenó cuatro sesiones conmigo y consideramos que la manera de llegar al mejor nivel es participando en los partidos. ¿Cuántos minutos? No lo sé. Como siempre digo, el equipo es primero”, declaró en rueda de prensa.