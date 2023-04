Pep Guardiola, la piedra entre Shakira y Piqué: el exjugador confesó que al DT no le agradaba la colombiana

Aunque un año atrás Shakira y Gerard Piqué anunciaron su ruptura amorosa, la expareja continúa dando de qué hablar, incluso cuando la artista colombiana dejó Barcelona, donde vivió los últimos años junto a su familia, para mudarse a Miami, en compañía de sus hijos Milan y Sasha.

En el triángulo amoroso integrado por Shakira, Piqué y Clara Chía, la joven con la que el futbolista le habría infiel a la cantante barranquillera, terminó salpicado un exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola.

Días atrás, un reconocido medio de comunicación catalán, Diario Sport, afirmó que supuestamente Clara Chía sostuvo una relación con Pep Guardiola, aunque no ahondó en las pruebas para brindar tal declaración.

La nueva novia de Piqué mantiene una buena y cercana relación con el entrenador del Manchester City. - Foto: Foto @jordimartinpaparazzi / AFP / Montaje Semana

Hoy lo que resuena fue la vez que Gerard Piqué confesó que Pep Guardiola condicionó su relación con Shakira cuando dirigió al conjunto blaugrana, dejando entrever que la artista no era de su agrado.

Dos años atrás, en el programa de humor La Sotana, que de cerca cubre al FC Barcelona y toca temas mediáticos alrededor del fútbol, Piqué expuso lo controlador que Guardiola como entrenador, tanto que se inmiscuyó en su relación con Shakira, motivo por el que pensó en dar un paso al costado en el equipo.

“Llegamos a un punto de tensión con él importante, y del vestuario en general. El tema Mourinho desgasta mucho. Pep quiere absoluto control de todo lo que pasa. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia. Ahora la relación es perfecta. Tenía mucha presión y, si hubo un momento, que podía pensar en irme es en la temporada 2011/12″, comentó en ese entonces Piqué.

Shakira se mudó a Miami con Milan y Sasha. - Foto: Foto: tomada de redes sociales

Valga recordar que dos años atrás, Piqué estuvo relacionado con el entorno de la fiesta, pero él lo negó y expuso que ese mundo era cosa del pasado, en especial porque su objetivo era estar bien con su familia, dedicado a Shakira y los pequeños Milan y Sasha.

“El primer año que debuté, que salía más que el sol, me decían que con 34 jugaría en el Barça, no daría ni un duro. He sabido gestionar cuando mi cuerpo necesitaba una cosa u otra. También es clave la estabilidad familiar. Yo voy temporada a temporada. Siempre la miro como la última, si luego hay otra perfecto. El día que veo que no le puedo dar el equipo lo que he dado me voy”, dijo Gerard Piqué.

El supuesto romance entre Pep Guardiola y Clara Chía

Lo que Diario Sport publicó fue: “Varios medios apuntan que Clara Chía podría haber mantenido una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del FC Barcelona. De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente”.

Luego, añadió: “Es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barca. En Instagram no parece que existan problemas en la pareja, por lo que probablemente todos estos rumores no sean más que eso, rumores infundados que se irán atenuando con el paso de las semanas”.

El Diario Sport publicó un artículo sobre Clara Chía y Guardiola - Foto: Pantallazo de la pagina del Diario Sport

Pese a que no confirmaron la información, el artículo del Diario Sport provocó un tsunami mediático en España y varios portales replicaron la noticia, la cual se hizo viral rápidamente.

El informativo catalán citó a El Comercio, pero los medios que existen con ese nombre como El Comercio de España no tienen nada con respecto al rumor de Guardiola, Piqué y Chía, por lo menos no en su página web y redes sociales, mientras que El Comercio de Perú tampoco ha publicado ningún contenido sobre el tema.

Cabe mencionar que en enero pasado varios programas en la nación ibérica informaron que Clara era muy cercana al entrenador español del City debido a que estudió con los hijos de este.