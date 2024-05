James Rodríguez desata ilusión en los hinchas del Junior de Barranquilla; esta es la razón

Dura situación de James en Brasil

“El mayor problema que enfrentará Luis Zubeldía será lidiar con la situación de James Rodríguez. El colombiano no es una solución, es un problema. No ha hecho nada hasta ahora, excepto estar siempre lesionado, sobre todo cuando se da cuenta de que no será titular en el equipo. Pero Zubeldía no será tímido, no actuará con suavidad y solo jugará cuando muestre verdadero interés en formar parte de este grupo”, dijo.