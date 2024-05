Junior sacó oro ante el Bucaramanga; buen resultado en el grupo A lo pone a soñar con la final

“75 años no se cumplen todos los días. Nos vestimos de gala para celebrar nuestro aniversario junto a los nuestros. 75 años de pasión, de sueños y de historia. Porque somos más que un equipo, somos una familia ”, señaló el equipo a través de su cuenta oficial de X , red social que antes era conocida como Twitter .

Sin embargo, el Junior de Barranquilla no le dejaría hacer las cosas tan fáciles al Atlético Bucaramanga. A pesar de haberle ganado en la primera jornada y en condición de local a Millonarios F. C., los dirigidos por Arturo Reyes querían obtener el triunfo para empezar a encaminar el rumbo a la final.

El segundo tiempo empezó un poco similar al primero, ambos clubes se intentaron hacer daño, pero no lo lograron. Hubo muchas pelotas divididas, varias transiciones de defensa y ataque, y uno que otro contra ataque.

Pero el gol no llegó. El Junior, que salió con una nómina importante, no puo hacerle daño al Atlético Bucaramanga. Asimismo, los entrenados por Rafael Dudamel hicieron lo posible por penetrar el arco de Santiago Mele, pero no lo lograron.