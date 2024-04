James Rodríguez destapa el gran secreto que revelará cuando se retire: “Solo mi familia y conocidos saben”

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos, que quizás sean los últimos tres años . No sé todavía, estoy pensándolo bien”, señaló.

Una de las condiciones que tiene para que esto se dé de la mejor manera posible, es hacerlo siendo por completo competitivo: “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”.