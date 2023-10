Jorge Luis Pinto lanzó aguda crítica contra Lorenzo tras el duelo con Uruguay: “no me gustó”

El empate entre la Selección Colombia y Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias sin duda dejó un trago amargo en los cafeteros. Y es que después de tener la ventaja en su poder, la Tricolor sucumbió en lo último, cediendo dos puntos que la obligan a sumar en la próxima jornada.

Uno de los más señalados por la igualdad agónica fue el técnico Néstor Lorenzo, quien dejó ver varias falencias defensivas en el terreno de juego que le costaron los goles al combinado nacional.

Néstor Lorenzo en la previa del juego ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. | Foto: SEMANA

Las críticas contra el argentino no se hicieron esperar. Una de las más fuertes la hizo el exentrenador de la Tricolor, Jorge Luis Pinto, quien se mostró en desacuerdo por el planteamiento de su colega ante los charrúas.

“Tengo que ser sincero, no me gustó mucho el partido. Poner a Borré en el costado y mandar a Arias al medio campo no cabe en un partido de estos tan importante. Yo creo que un partido de local sin centro delantero no cabe en la cabeza de nadie, poner a Arias en el medio, donde no se encontró nunca, así no es fácil valorar objetivamente”, dijo.

A esto, Pinto también arremetió contra los jugadores que no supieron cerrar el partido. “Con el respeto debido por ellos, un partido se tiene que saber cerrar y cerrarlo es faltando 10 - 12 minutos la línea de cuatro asegura el 2-1. El médico Ochoa me decía: “profe, el partido cuando se va ganado hay que asegurarlo con los dientes” y hoy nos faltó eso. Se perdió el control y así nos empataron”.

James Rodríguez ante Uruguay. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Pinto no se detuvo ahí y afirmó que la elección de algunos jugadores para enfrentar a Uruguay estuvo mal. Para ser más puntuales, fue el caso de Frank Fabra a quien lo atacaron constantemente. “Con el debido respeto, Fabra no estaba para el partido, me parece a mí. Me parece que debió poner a Machado que venía haciendo las cosas bien, me da pena hablarlo así tan frontal, pero el manejo del partido no me gustó. Era un 2-1 ante Uruguay que es un rival tan complejo. Un equipo que aspire a cosas grandes no puede recibir tanto ataque”.

El experimentado entrenador que dirigió en su última ocasión al Cali, también elogió el partido de James, quien fue elegido como figura. “James como lo he dicho yo y he sido muy crítico, no venía en su momento. Ahora, con el fútbol de Sao Paulo, que conozco perfectamente, le ha favorecido y va levantando. Yo creo que fue más importante y dinámico en todos los sentidos, tuvo el gol, me parece que favoreció mucho, pero aún falta. Siento que antes de tiempo tenían que cambiarlo”.

James Rodríguez ante Uruguay. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La selección colombiana ahora enfrentará ante Ecuador en Quito, la segunda batalla de una de las doble fechas de la Eliminatoria más exigente del calendario. Uruguay por su parte deberá buscar los tres puntos ante Brasil en Montevideo.

Programación fecha 4

17 de octubre