Jorge Luis Pinto no perdonó a Néstor Lorenzo por la titularidad de dos referentes en la Selección Colombia; esto dijo

Hay mucho por recomponer, pero lo cierto es que es mejor corregir con un triunfo importante, en vez de quedarse con las manos vacías y probar suerte en condición de visitante. El ‘Metro’ de la capital atlanticense debe ser un fortín para la Tricolor, que no podrá estar ausente en el Mundial de Norteamérica de 2026.

Selección Colombia Vs. Venezuela. Barranquilla, 7 de septiembre de 2023. Eliminatoria al mundial. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Más allá del gol de Borré y los altos rendimientos de varios referentes, según algunos, hay varios históricos que no dieron la talla . Por ejemplo, en el caso de Juan Guillermo Cuadrado, no encajó de la mejor manera y fue sustituido en el entretiempo, sumándole que tiene una leve molestia física.

Por su parte, otro titular fue Yerry Mina, fichaje reciente de la Fiorentina en Italia pero que no ha sumado continuidad en los últimos meses. Se le notó esa falta de ritmo, pero a fin de cuentas, cumplió y su equipo ganó, que es lo más importante.

La crítica de Jorge Luis Pinto a Néstor Lorenzo

Esta no fue la excepción para él, quien arremetió contra el técnico Néstor Lorenzo por ubicar a Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina en la alineación titular. Según él, ambos no eran los hombres ideales para las exigencias del combinado nacional, que se notó más que incómoda en el primer episodio para generar daño en los predios rivales.

“No fue un gran partido. Fue bueno, no con tanta claridad futbolística. Me parece que el manejo de los espacios que tuvo el equipo y las rotaciones lo confundieron un poco. Algunos jugadores perdieron posición de juego. Hubo algunas opciones de área, pero no fue un gran partido de Colombia”, indicó de entrada el extécnico de la escuadra cafetera, quien diálogo con El Alargue de Caracol Radio.