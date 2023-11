Jorge Luis Pinto se sumó al clamor de libertad para el papá de Luis Díaz; mostró indignación total

Aunque la fecha pactada parecía ser martes o miércoles, hasta la noche del 8 de noviembre no se han presentado más novedades. Ahora, la preocupación se aumenta porque el grupo que tiene al señor Díaz no entrega pruebas de supervivencia, pero tampoco la libertad definitiva del mencionado.

Fútbol colombiano unido en apoyo a Luis Díaz

“Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de @LuisFDiaz19. Y de todos los secuestrados. /// We demand the release of Luis Díaz’s father and all the kidnapped”, fue la publicación hecha por el delantero samario durante el más reciente fin de semana.