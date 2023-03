Juan Guillermo Cuadrado, ¿a qué se debe su borrada de la Selección Colombia?: se supo la verdad

El extremo que milita en la Juventus de Italia no ha tenido el mejor arranque de año y por ello, estaría en duda su continuidad.

Si Néstor Lorenzo llamó a James Rodríguez y Falcao García para los próximos amistosos de la selección Colombia ante Japón y Corea del Sur, surge el cuestionamiento de por qué Juan Guillermo Cuadrado que acostumbra también a estar no hace presencia de la lista. La prensa colombiana una vez se dio a conocer la lista, explicó a detalle las razones de la ausencia del extremo que milita en la Juventus de Italia.

Quien despejó todas las dudas fue el periodista, Francisco ‘Pacho’ Vélez. En el programa nocturno de ESPN del cual hace parte, este lunes señaló que todo se hizo de común acuerdo y no fue por una decisión unilateral del entrenador argentino: “Se concertó no llevar a Cuadrado porque se llegó a un acuerdo con Juventus... Para no distraerlo y tenerlo en la Juventus”.

Juan Guillermo Cuadrado hizo parte de la nómina inicialista del cuadro de Turín. - Foto: Juventus FC via Getty Images

Vélez contó toda la verdad, dando a conocer que fue el mismo jugador quien pidió no ser tenido en cuenta para seguir en el proceso de acondicionamiento en Europa: “El acuerdo al que se llego fue con Cuadrado. Él prefirió quedarse para ponerse a punto con la ‘Juve’. Pidió que por favor no lo tuvieran en cuenta porque su aspiración es ponerse a un mejor nivel de competencia”.

La temporada de Cuadrado no ha tenido lesiones, sin embargo, su regularidad se ha visto mermada por la falta de minutos. En lo corrido de 2023, apenas completa un solo partido en su totalidad y en los restantes cinco ha hecho presencia solo por algunos minutos, bien sea arrancando como titular o entrando como variante para los suyos.

Cuadrado no es el único nombre que llamó la atención por su ausencia, Wilmar Barrios también se perdió el llamado por una lesión sufrida dos días atrás con el Zenit de San Petersburgo. El club no ha dado a conocer cuánto tiempo estará fuera de las canchas, lo que sí es seguro es que por cuenta de su afección en salud Colombia no podrá contra con él. Será una de las bajas más sensibles.

Similar es la situación de David Ospina, aunque no se lesionó recientemente, como Barrios, sino desde el pasado enero, cuando se fracturó un hueso en el codo. El guardameta podría regresar a las canchas en abril, razón por la que ni en Al Nassr ni en la Selección está siendo tenido en cuenta.

A David Ospina, arquero del Al Nassr, le lustran los guayos. - Foto: Twitter: @@AlNassrFC_EN

El reemplazo de Ospina en la titular del conjunto cafetero sería Camilo Vargas, uno de los mejores guardametas de la liga mexicana los últimos años.

Luis Sinisterra, que recién ha comenzado a ser llamado a la Selección Colombia tampoco estará ante Corea del Sur y Japón. ¿Por qué? Continúa recuperándose de una molestia física en el Leeds, donde esperan que explote todas sus cualidades. Ocurre igual con Duván Zapata, que recién volvió al ruedo en el Atalanta tras una racha de lesiones.

En cuanto a Muriel, su irregularidad le está pasando cuenta de cobro en la campaña 2022/23. Poco juega de la mano de Gian Piero Gasperini y quizá por ello Néstor Lorenzo no lo llamó para vestir la camiseta de la Selección.

Lista de convocados a la Selección Colombia

Arqueros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) y Devis Vásquez (Milan).

Defensas: Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Genk), Davinson Sánchez (Tottenham), Déiver Machado (Lens), Jhon Lucumí (Bolonia), Juan David Mosquera (Portland Timbers), Johan Mojica (Villarreal) y Alexis Pérez (Giresunspor).

El colombiano sumó minutos este 14 de marzo en Champions League. - Foto: AFP