Junior dio ‘timonazo’ y Reinaldo Rueda no será el nuevo DT: esta fue la elección final

Desde antes de la salida de Arturo Reyes del cuadro tiburón, varios nombres sonaron para quedarse con el puesto del banquillo que hoy es una verdadera caldera. Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio, José Pekerman, Pablo Repetto, entre otros tantos, agitaron en sonajero que terminó estancado en un nombre que no estaba previsto: el elegido por la directiva en cabeza de la familia Char fue Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien no ha sido oficializado, pero “mañana llega a Barranquilla”.

Hernán Darío Gómez asumió como DT de Honduras en octubre del año pasado. - Foto: Getty Images

El primero en revelar esta información fue el periodista Fabio Poveda Ruiz y posteriormente otros medios expectantes de la información concordaron en ello y entregaron más detalles de la negociación. Entre los puntos más importantes que hicieron que esto llegara a buen término fue el factor económico, mismo que en el caso Rueda estuvo elevado para las pretensiones de los directivos, al igual que el pedido hecho en este sentido por el uruguayo Repetto.

Así las cosas, SEMANA teniendo en exclusiva al saliente Arturo Reyes en entrevista le consultó por el nombre que se daba como un hecho. Sin dar espacio a pensar que el elegido fue el mencionado anteriormente, aseguró que: “la decisión que tomen los directivos será con calma, están haciendo muchos estudios y conversando con muchas personas”.

Reinaldo Rueda levantó la Copa Libertadores con Nacional en 2016. - Foto: LatinContent via Getty Images

Por otra parte, hizo un rápido análisis de las condiciones en las que llegaría uno u otro y que estos arribarían a una institución que mientras tenga victorias, tendrá todo el apoyo: “No tengo duda de que sea ‘Bolillo’ o el profesor Reinaldo le irá bien, porqué tiene un club que está para poyar a su entrenador en todo lo que le pida. Es un equipo que te da muchas posibilidades, pero también los resultados deben aparecer porque su hinchada lo exige”.

Junior aceptó el ‘no’ a Rueda

En horas de la mañana de este martes –14 de marzo– mediante un comunicado oficial, el cuadro tiburón dio por concretada la salida de Reyes y agradeció por lo ofrecido en su segundo ciclo que fue efímero. “La Junta Directiva del Junior F. C. S. A. de común acuerdo con el profesor Arturo Reyes dieron por finalizado el vínculo del entrenador con la institución a partir de la fecha”, informó.

Luego de comunicar su primera decisión, el máximo accionista del club, Fuad Char, decidió salir a dar la cara y hablar sobre el panorama del club de cara a lo que viene en la Liga BetPlay, máximo objetivo después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

La máxima cabeza del club confirmó que en la directiva han venido trabajando varios nombres, pero se inclinó por uno, que es su favorito. “Tenemos una baraja de varias posibilidades, en esto entran en juego la trayectoria, el conocimiento y la parte fundamental es el costo”, dijo a los medios de comunicación.

Char aseguró que hay un técnico en especial que le llama la atención, pero también aterrizó las posibilidades en cuanto a lo económico con este hombre. “Nos gustaría un técnico nacional. Nos gustaría Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas”, comentó.

Colombian Juan Fernando Quintero (L) poses with his new jersey, next to businessman Fuad Char, during the presentation as new player of Colombia's Junior team, at the Metropolitano stadium, in Barranquilla on January 15, 2023. Jesus RICO / AFP - Foto: AFP/Jesus RICO

Aunque no se sabe si lo hizo por despejar los rumores, el máximo accionista confirmó que Junior no irá por un DT extranjero. “No quiero dar respuestas que me puedan comprometer. Queremos mantener la reunión con mucha discreción, para que no afecte las posibilidades. No tenemos extranjeros en la baraja”.

Finalmente, de ser oficial que el mundialista Gómez es quien tome las riendas del equipo barranquillero, desde antes las críticas ya han surgido por parte de la prensa deportiva colombiana. Víctor Romero, comunicador de ESPN dijo: “Dios mío. Vaya manera de dar el salto de calidad pretendería Junior. Mil pasos para atrás”.