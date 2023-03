Arturo Reyes deja de ser DT del Junior de Barranquilla; técnico mundialista se acerca al ‘Tiburón’

La mañana de este 14 de marzo, Junior de Barranquilla informó que Arturo Reyes dejará de ser el director técnico del club, que hoy es colero de la Liga BetPlay y recientemente fue eliminado de la Copa Sudamericana.

📄 | Comunicado de prensa oficial pic.twitter.com/qCDsrTs90Q — Junior FC (@JuniorClubSA) March 14, 2023

A través de un comunicado de prensa, el cuadro Tiburón afirmó que el final de la vinculación contractual fue de mutuo acuerdo.

“La Junta Directiva del Junior F.C. S.A. de común acuerdo con el profesor Arturo Reyes dieron por finalizado el vínculo del entrenador con la institución a partir de la fecha”, informó.

La institución, que en la liga colombiana solo ha logrado ganar un partido esta temporada, pese a las flamantes contrataciones para estar en el primer lugar de la tabla, agradeció a Reyes por lo hecho e informó quién lo reemplazará temporalmente en el cargo.

Juan Fernando Quintero y Arturo Reyes, en un partido del Junior de Barranquilla contra Pasto. - Foto: Dimayor

“Junior F.C. expresa su agradecimiento al profesor Reyes y su cuerpo técnico por el tiempo en que estuvieron al mando de la Dirección Técnica del equipo y, en su lugar ha sido encargado Luis Grau”, agregó.

Así mismo, dijo que está adelantando las labores para contratar un DT lo más pronto posible y que el equipo salga de la crisis deportiva de los últimos días.

“La organización manifiesta que adelanta gestiones para en la mayor brevedad anunciar la contratación del nuevo Director Técnico y su grupo de colaboradores”, expuso Junior de Barranquilla.

La decisión estuvo basada en el rendimiento de Arturo Reyes mientras asumió las riendas del conjunto Tiburón, al que llegó con la intención de conducirlo a una nueva estrella, pero también de estar entre los mejores clubes del continente, al menos los que disputan la Copa Sudamericana, aunque cayó en manos del Deportes Tolima una semana atrás.

El rendimiento de Reyes fue del 18,1 %: sumó 7 derrotas, 3 empates y 1 victoria. Pese al poderío en ataque del equipo, con delanteros como Carlos Bacca y volantes creativos como Juan Fernando Quintero, cuyo sueño era sobresalir en el torneo continental, solo anotó 6 goles. Por el contrario, recibió otros 13 tantos.

Juan Fernando Quintero marcó ante Envigado su primer gol con la camiseta de Junior, en el último partido de Reyes como DT. - Foto: Dimayor

A Junior, Reyes lo dirigió desde los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2022 II, cuando llegó en reemplazo de Julio Avelino Comesaña, en los que perdió los tres partidos que estuvo en el banquillo. Para mala fortuna, no logró reponer su andar en 2023.

Su último partido como entrenador de Junior de Barranquilla fue el pasado domingo, 12 de marzo: la derrota 1-2 en el Estadio Metropolitano, partido en que Juanfer anotó su primer golazo con el equipo.

Reinaldo Rueda, el DT con más chance de llegar al Junior

En la baraja de nombres que hay sobre la mesa han aparecido varios que ya tuvieron paso por el club. José ‘Cheche’ Hernández fue uno de los primeros en sonar, pero estaría totalmente descartado.

Con el correr de las horas de este lunes salieron a la luz otros técnicos que podrían tomar las riendas del Junior. En la competencia por el banquillo apareció el uruguayo Pablo Repetto y el ex Selección Colombia, Reinaldo Rueda, hombre que estaría más cerca.

Reinaldo Rueda, campeón de la Copa Libertadores con Nacional en 2016, podría asumir las riendas de Junior. - Foto: LatinContent via Getty Images

Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, Rueda sería anunciado en las próximas horas, pues solo faltarían detalles por pulir. “En @JuniorClubSA anunciarían a Reinaldo Rueda como su nuevo DT en las próximas horas. En este momento se pulen los detalles finales para su llegada”, informó en su Twitter.

“Él es un técnico ganador, últimamente más en clubes. Es un hombre que miran de para arriba, como miran a Osorio o Pinto. Son técnicos que no miran face to face, sino que miran hacia arriba. Ya hay ahí un grado de respeto que no generan otros técnicos”, agregó.