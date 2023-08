Jugadores del Flamengo se ‘agarraron’ en pleno entrenamiento; reportan grave fractura

Parece que las cosas no le salen nada bien a Jorge Sampaoli en el Flamengo, uno de los ‘gigantes’ del continente que está venido a menos en los últimos partidos. Su eliminación de Copa Libertadores, a manos del Olimpia, llevó a que la hinchada desatara la furia en contra de algunos jugadores, además de su técnico, a quien le han gritado “burro” en pleno partido ante São Paulo.

Y la tensión no es únicamente por sus aficionados, recordando que el ‘Mengao’ es uno de los equipos más populares en todo el planeta. Todo indica que los jugadores sienten esa presión, hasta el punto de que se caldearan los ánimos en cada jornada del entrenamiento.

O si no es así, hay que preguntarles a Gerson y a Guillermo Varela, quienes protagonizaron un episodio muy tensionante e incómodo en plena jornada precompetitiva, que terminó hasta con una fractura de nariz . Esto le dio la vuelta al mundo y, por supuesto, los hinchas piden explicaciones de cómo se dio todo en realidad.

La pelea de los jugadores del Flamengo

En un simple día de trabajo, cuando ya hacían el respectivo contacto con la pelota y Sampaoli probaba algunas alternativas en su once inicial, resulta que Gerson, en primera instancia, le cometió una durísima falta a Varela hasta el punto de que le reclamara airadamente qué ocurrió.

“Filipe Luís tomó la iniciativa de unir a los jugadores y exigir un cambio de comportamiento, afirmando que no se puede seguir así y que hay que pensar sobre todo en el Flamengo. Gerson y Varela ya no estaban en el sitio en ese momento”, reseña el medio Globo, indicando que el altercado se presentó en la recta final del entreno.

“No creo en la violencia como solución. Eso no nos lleva a ningún lugar, ni en la vida ni en el fútbol. Lo ocurrido ayer me dejó muy triste. Ofuscamos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan”, expresó el técnico Jorge Sampaoli sobre ese episodio lamentable