“Me masacraron”: Roberto Mancini denuncia ‘linchamiento mediático’ tras su salida de la Selección italiana

Las explosivas palabras de Roberto Mancini

“Cuando llegué, renuncié a oportunidades más rentables. Tomé una decisión y fue el trabajo más importante de mi vida. Gané una Eurocopa, no será mucho, pero la ganamos. Si Gravina (presidente) hubiera querido, me habría detenido. No lo hizo”, indicó en diálogo con el mencionado portal.

“Solo necesitaba una señal, no me la dio. Él no quería que me quedara, y así ha sido durante meses. No me escondí. Hablé con el presidente y le expliqué mis razones. ¿Tenía que haberlo hecho antes? Puede ser, pero dejé la Selección a 25 días del próximo partido, no a tres”, manifestó el estratega italiano.