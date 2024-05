“La diferencia es que cuando James tuvo ciertos problemas, los arreglaron”, Yoreli Rincón sobre su ausencia en Selección Colombia

Yoreli Rincón no es convocada a la Selección Colombia desde las eliminatorias al Mundial Femenino de 2018. De hecho, el director técnico de la Selección Colombia Femenina de Mayores, Ángelo Marsiglia, dio a conocer la lista de jugadoras que competirán durante el periodo internacional FIFA del 27 de mayo al 4 de junio y nuevamente la volante 10 de Nacional brilla por su ausencia.

“Se acabó. No la lucho más. Definitivamente, no es pa’ mi”, escribió en redes sociales, apenas leyó las escogidas.

SEMANA la contactó por esta situación que, para ella, sigue sin tener una explicación lógica.

“Sí, no es para mí. Yo hago una pregunta. ¿Qué creen que a mí me hubiera hecho falta? Yo me vine de Italia, yo sacrifiqué absolutamente todo, me vine para Nacional, hice una copa maravillosa. Estoy en un muy buen nivel, estamos haciendo una gran liga. Futbolísticamente, pregunto, ¿qué me hizo falta? O sea, yo estoy muy tranquila, porque todo, absolutamente todo lo que estaba en mis manos, inclusive extradeportivas, lo hice. Hay cosas que no pasan por nuestras manos y no tengo el control de ellas”, indicó la futbolista de 30 años.

Yoreli Rincón, referente de Atlético Nacional | Foto: Win Sports

La polémica se hizo aún más grande cuando a Catalina Usme, goleadora histórica del combinado nacional y jugadora del Pachuca la cuestionaron por Yoreli y su trino. La capitana del equipo femenino de mayores, negó que existan vetos y recordó el proceso.

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, dijo Catalina en el espacio Deportes sin tapujos y agregó

“Yoreli hace rato, no viene en el proceso. A Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no”, indicó.

Se acabó !

No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 21, 2024

Esta casa periodística cuestionó a Yoreli sobre la relación con sus compañeras. La pregunta fue directa. ¿El veto es de parte de las futbolistas que sí son convocadas?

“Lo he dicho, yo no hablo con las jugadoras de la Selección, entonces realmente no tendría una respuesta, no sabría qué decir, pero yo me imagino que unas jugadoras no mandan sobre la Selección. Se supone que es por nivel”, dijo Yoreli.

Tras las declaraciones conocidas por Catalina Usme, otra de las jugadoras que se dice en el ambiente del fútbol femenino tuvo prohibido su regreso a la Selección mientras estuvo activa, Isabella Echeverri, se expresó con emoticones de risa.

“Él es el técnico, tiene la carpeta, él ya decidió el equipo, la plantilla que me imagino y todo el mundo piensa que es por el bien del país, porque pues, o sea, esos partidos y ese campeonato tan importante como los Olímpicos, es para que 50 millones de personas estén al tanto de que la Selección gane una medalla, más por todo lo que han hecho en estos años. Hay gran expectativa. Entonces yo le deseo, que ojalá y se pueda cumplir eso y que la plantilla que haya escogido sea la más correcta y adecuada para que cada una de las jugadoras pueda brindarnos a todo un país esa gran alegría”, expresó Rincón sobre sus compañeras.

La polémica sigue creciendo en la Selección. | Foto: Getty Images

Este 27 de marzo inicia la concentración de la Selección Colombia Femenina en Bogotá y viajará del 28 de mayo al 3 de junio a Barquisimeto (Venezuela) para disputar dos partidos amistosos ante la ‘Vinotinto’.

Mientras tanto, Yoreli se concentra en Nacional, equipo con el que ya está clasificado con anticipación a los cuadrangulares que por primera vez se harán en la Liga femenina colombiana.

Además de la selección femenina, la masculina también inicia su trabajo con el grupo de llamados por el profesor Néstor Lorenzo. Entre los convocados está James Rodríguez, que regresará a la Copa América tras su ausencia en 2021, certamen en el que Reinaldo Rueda no lo eligió como parte del equipo. Yoreli habló de esa situación

“Yo también me gané el título de ídolo en el femenino. Ellos son una figura más grande a nivel masculino, pero creo que nosotras también merecemos el mismo respeto y que de pronto nos traten como tal. Para mí, James ha sido la locura, es el máximo y potencial y exponente del fútbol masculino y obviamente que a uno a veces hasta lo pidan de la misma forma que él es un orgullo. La diferencia es que cuando James tuvo ciertos problemas, los arreglaron y lo llamaron de una vez, porque todo un país lo iba a pedir. Con el fútbol femenino es un poco diferente y bueno, ya van seis años y hay que seguir, quién sabe cuántos años más. Yo creo que yo me retiro del fútbol y nunca más vuelvo a la Selección. Yo creo que cada quien tiene como un destino trazado y de pronto el mío era simplemente ser esa mujer y luchadora que iba a destapar muchas ollas y de pronto, en el camino, cerrar la brecha para el fútbol femenino. Lo he llegado a pensar, que en verdad, tal vez ese era mi papel aquí. Ser esa jugadora que les ayudará a abrir muchísimas puertas”, finalizó.