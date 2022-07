La Dimayor, en vilo por la continuidad de Fernando Jaramillo | ¿Se irá?

Días agitados se han vivido en el núcleo de la Dimayor, tras la denuncia del dueño de Patriotas Boyacá, César Guzmán. El empresario aseguró que no había ecuanimidad en las decisiones del ente, después de que el partido entre América y Cortuluá se jugara en el estadio Doce de Octubre de la ciudad Corazón del Valle, con localía para los escarlatas.

Esto sucedió en el marco de la disputa entre Patriotas y Cortuluá por el tema del descenso, algo que podría abrir la puerta a suspicacias.

Guzmán fue claro y concreto en pedir la renuncia de dos hombres del máximo ente del fútbol colombiano. En primera medida, el accionista pidió la salida de Vladimir Cantor, hombre que, según el periodista Diego Rueda, fue despedido este jueves en horas de la tarde. Por otro lado, Guzmán pidió la salida inminente del presidente Fernando Jaramillo, hombre que tendría las horas contadas.

“Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, llamé el presidente Jaramillo y me dijo que no sabía. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber. ¿Cómo delega esas cosas tan importantes en el gerente? Llamé al gerente (Vladimir Cantor) y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva. De manera inmediata, le dije al gerente que me parecía, cuando menos, desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía”, contó el dueño de Patriotas.

Ahora bien, ante esta polémica denuncia, este jueves el periodista Javier Hernández Bonnet contó que Jaramillo podría salir de la dirigencia de la Dimayor, ante la inconformidad de varios dirigentes con su gestión.

“He tenido la oportunidad de hablar con dos dirigentes, porque la pregunta concreta que les hice tuvo que ver con si ya habían acumulado firmas suficientes para revocar el mandato en la asamblea, de Fernando Jaramillo. Uno me dijo que no habían llegado a 19, me dijo que iban 12 y otro me dijo que iban 15. Es decir, que no hay el suficiente número de votos para la revocatoria del presidente de la Dimayor”, contó el director del programa Blog Deportivo.

“Una fuente de toda credibilidad me dice que ya le dieron a conocer al presidente de la Dimayor que este proceso viene caminando y que ya conversaron con él y Jaramillo, quien es una persona seria, prestante, que es un muy buen ser humano. Dijo que listo, que le dieran unos 15 días y terminamos el proceso. Me dicen que el presidente de la Dimayor tiene claro que no tendrá en el futuro gobernabilidad y que, por lo tanto, lo mejor es marcharse” (sic), agregó.

Por lo pronto, en los próximos días se tomarán decisiones radicales en la Dimayor, y mientras eso sucede, la liga continuará su trayecto, el cual ya tiene cumplidas cuatro fechas.

La jornada cinco de la liga colombiana se jugará este fin de semana, dejando varios duelos atractivos como América de Cali ante Independiente Santa Fe.