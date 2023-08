La familia de Canelo Álvarez está de luto: su hija Emily perdió a uno de sus seres más queridos

Desde joven, Saúl Álvarez desarrolló una profunda admiración por estos nobles animales, una pasión que compartió con su hija. Emily, de 17 años, confesó su pena por la pérdida de Amilton, uno de sus adorados caballos: “ Mi Amilton, el tiempo no nos permitió explorar todo lo que el futuro tenía para nosotros. Mi viejito, fuiste el mejor regalo que me pudieron hacer, te extrañaré infinitamente. Te amo, descansa en paz mi campeón ”, expresó Emily en un mensaje conmovedor, aunque no detalló las circunstancias de la muerte del equino. La joven también compartió fotografías que capturaban momentos especiales que vivieron juntos.

En una entrevista reciente con la cadena Telemundo, Canelo compartió su opinión: “A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar en medios porque, pues, es deportista ¿no?”. Las decisiones de Emily en cuanto a su futuro profesional continúan siendo tema de interés en el mundo del entretenimiento y el deporte.