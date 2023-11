La prueba reina: destapan audio de Byron Castillo que condena la pérdida de puntos de Ecuador

Después de decir abiertamente sus nombres y los de los miembros de su familia, Castillo admite que cruzó la frontera desde muy temprana edad para probarse con equipos de la ciudad de San Lorenzo. “Pero en esas pruebas que se hacían allí en San Lorenzo yo no me quedaba en ningún equipo y el compañero que se quedaba conmigo, él no se presentó entonces me dijeron que tenía que venir yo”, señaló.

“Era otro jugador y me tenía que quedar yo. Yo llegué a la casa, le dije a mi padre que tenía que venir, pero en ese tiempo en la casa no había dinero, me acuerdo que no había dinero. Iba comenzar a llorar porque quería y entonces mi papá me dijo no, que ahorita no, que otro día. Mi mamá también preocupada, que no, que no quería hacer esto y lo otro. Yo, preocupado. Mi papá salió a eso de las 07:00 llegó a la casa a las 12:00. Llegó con dinero, con 20.000 pesos colombianos. Con eso llegué a San Lorenzo y hasta ahora me quedé acá”, finalizó.