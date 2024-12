Millonarios F. C. de Bogotá sacó un punto de oro en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín ante el club Atlético Nacional. Radamel Falcao García, desde el punto penal, puso el 1 a 1 final.

El penal para el gol de Falcao llegó después de una jugada más que polémica en el que el mismo centro delantero, supuestamente, estaba en fuera de lugar. Sobre la acción se ha hablado mucho y uno de los que dio su punto de vista fue Faustino Asprilla.

El Tino, en el programa Equipo F de ESPN, explotó y arremetió contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Afirmó que son unos “ladrones” por la decisión que se tomó. También habló del mismo VAR.

“Dimayor, árbitros y los del VAR, ustedes son unos ladrones, son unos sinvergüenzas, Falcao estaba en fuera de lugar. Que alguien me explique cómo en Bogotá fue fuera de lugar y acá en Medellín no es fuera de lugar. A uno no le pueden ganar unos señores sentados en una cabina”, manifestó sin tapujos el exfutbolista de Nacional.

Tras lo sucedido en el duelo correspondiente por el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay del segundo semestre del año, se espera que se publiquen los audios del VAR para así despejar toda controversia.

Sobre la jugada, que partió desde un tiro libre, se abordó en la cuenta oficial de X, antes Twitter, El Var Central. En la misma se le bajó el dedo a la decisión y se indicó que Radamel se encontraba en posición adelantada.

“Pues no entiendo el trazo de líneas que hicieron Nicolás Gallo y Juan Pablo Alba. En la repetición sin líneas no se observa que ningún jugador de Nacional lo esté habilitando o que siquiera se encuentre en su misma línea. La van a tener que explicar”, se señaló.

Tras el compromiso, Efraín Juárez, director técnico de Atlético Nacional, habló en rueda de prensa y afirmó que el equipo debe dar lucha hasta final, ya que, aún sigue con vida y puede seguir soñando con la gran final.

“Tenemos 2 partidos, 6 puntos, que seguramente iremos partido, tras partido. Hasta que no estemos muertos, que no lo estamos hoy, pelearemos como lo venimos haciendo por todas las circunstancias que hemos pasado”, expresó.

“Hoy duele muchísimo, porque hicimos todo, no solo en estos 90 minutos, también en los 90 minutos pasados. Por circunstancias ajenas, parece que no cumpliremos el objetivo que es estar disputando otra final. Eso no quiere decir que no vamos a pelear, porque estamos muy vivos. Tenemos seis puntos por disputar y veremos qué pasa”, agregó sobre la derrota.

“Primero que nada, muy orgulloso de mi club, de mi institución, de mis jugadores, lo que hemos mostrado hasta el día de hoy. Me parece que hoy es la cereza del pastel, un partido que no tenemos ningún tipo de reproche”, también añadió.