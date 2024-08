Leo Messi ya entrena y el Inter Miami revela la verdadera razón por la que no viene a Colombia

Este sábado, Messi no jugará el encuentro en que Inter Miami reciba a Cincinnati. Se le excluyó de la convocatoria de Argentina para dos duelos de la eliminatoria mundialista en septiembre que serán ante Chile, en Buenos Aires, y justamente contra Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

| Foto: Anadolu via Getty Images

Lionel Messi se lesionó en la final del pasado 14 de julio | Foto: Anadolu via Getty Images

Lionel no juega para el conjunto estadounidense desde el 1 de julio, pero Martino confió en que pueda integrarse pronto al equipo en una práctica normal.

“Aunque no está entrenando con el grupo, está ya en la cancha y trabajando con los preparadores físicos”, dijo el estratega argentino. “Y está evolucionando bien”, agregó.

Ante su regreso a actividades con el Inter Miami, surgió la duda de la verdadera razón por la que no se unirá a la ‘albiceleste’ en una doble fecha crucial para mantenerse como lideres. “Era predecible que él no estaría con Argentina, porque no está todavía en posición para jugar”, sentenció el experimentado entrenador.