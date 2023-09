Liga Betplay: Cali y Santa Fe se volvieron a sacar chispas con lluvia de goles

El cardenal de Bodhert fue el primero en acercarse al arco contrario con un cabezazo de Ever Valencia que terminó siendo atajado por Johan Wallens. El atacante llegó al segundo palo de manera solitaria para cabecear, pero no pudo abrir el marcador.

No obstante, Cali no se amilanó y minutos más tarde tuvo la posibilidad de irse adelante por medio de Luis Sandoval. Tras un error en salida por parte de la defensa de Santa Fe, el balón fue robado y quedó en los pies del delantero que no pudo definir de la mejor manera.