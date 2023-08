Se repite: la jugadita de Santa Fe al Cali en los penales de la Copa Betplay; le ‘robó’ el papelito al arquero

🤦 Johan Wallens se quejó de que un recogebolas le quitó el papelito en donde tenía anotados los apuntes sobre los pateadores rivales. No sigamos con estas payasadas, por favor. Había pasado ya en la final Millonarios vs Nacional #CopaBetPlay pic.twitter.com/suy3eAU6uC

¿Qué dijeron desde Santa Fe?

“Lo que yo vi: primer penalti pasaron por nuestro banco, me la aguante, pasaron la segunda, a la tercera dije esta vaina que?. Si yo estoy en Cali, yo no puedo pisar el banquillo de ellos. Ya después fueron cosas de calentura, ahorita hablé con el profe y le pedí excusas”, dijo Bodhert.

“Es un recurso que se maneja. Para mi no es malo. A mi no me consta que alguien intervino, si fue así es malo. Ahorita hable con el profe y me contó algún problema con mis jugadores”, agregó.