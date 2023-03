Linda Caicedo hace historia: marcó su primer gol con el Real Madrid y fue la salvadora en juego decisivo

Este jueves 9 de marzo, la colombiana Linda Caicedo tuvo su segunda salida con el Real Madrid Femenino. En esta oportunidad, la delantera fue convocada para el duelo por la Copa de la Reina ante Villarreal, rival que puso las cosas difíciles sobre el papel para avanzar en la serie.

Aunque Linda fue suplente inicialmente, su técnico le dio la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo, donde volvió a demostrar su calidad dentro del terreno de juego. Caicedo entró al minuto 67 de juego, cuando el marcador estaba a favor de su equipo por 1-0. La colombiana tuvo un par de destellos en este tramo de juego, pero no pudo llegar con mucho peligro al marco contrario.

Linda Caicedo hizo su estreno goleador. - Foto: Real Madrid CF

No obstante, Villarreal puso las cosas apretadas al igualar la serie sobre el final, alargando las emociones a la prórroga, instancia del partido en la que Caicedo fue la gran salvadora para las merengues.

En el primer tiempo extra, después de una gran jugada colectiva, Linda se abrió paso dentro del área para anticipar un pase rasante que solo tuvo que empujar debajo del arco y así poner el 2-1 parcial y el primero de su historia con el Madrid.

Mire el gol

⚽️ ¡GOOOOL DE LINDA CAICEDO PARA EL REAL MADRID!



🇨🇴 La colombiana y su primera anotación para el 2-1 contra Villarreal, por la Copa de la Reina.



🎙️ @DarioOcchiuzzi - @nanisenra pic.twitter.com/H6SbP4mcDY — DSports (@DSports) March 9, 2023

Esta anotación fue vital para el conjunto madridista, que durante la segunda parte del tiempo extra tuvo varias chances para aumentar su ventaja. Caicedo se mostró participativa en el circuito de juego, incluso tuvo el segundo gol en sus pies, pero decidió ceder el esférico a su compañera García, que falló.

Finalmente, al partido fue para el club blanco que avanzó a la semifinal de la Copa de la Reina, donde espera rival. Los otros equipos que avanzaron fueron Atlético de Madrid, Athletic Club y Alhama, equipo al que enfrentaron el fin de semana pasado y que vencieron por 5-1.

Linda Caicedo fue presentada por su nuevo club, el Real Madrid. - Foto: Real Madrid CF

Caicedo acumula un total de 24 goles en toda su carrera a nivel clubes en tan solo 46 partidos. En cuanto a Selección Colombia, la delantera lleva 16 dianas en 34 participaciones.

Linda, ejemplo de resiliencia

Que Linda Caicedo haya sido la primera jugadora colombiana en fichar por el Real Madrid no solo es producto de su disciplina al entrenar, sino por su entereza para afrontar los obstáculos que pone la vida justo en el momento en que no todo marcha bien.

Desde el 8 de marzo, en Colombia tomó fuerza la historia de Linda Caicedo derrotando el cáncer, aunque ya había sido relatada por la jugadora a SEMANA cinco meses atrás, previo a su concentración con la Selección Colombia en el Mundial Sub-17, en la que la Tricolor se quedó subcampeonato, tras perder por la mínima diferencia ante España en la final.

Linda Caicedo, nueva jugadora del Real Madrid. - Foto: Real Madrid

“Fue muy complejo. Lo viví en cuarentena, gracias a Dios, porque en ese momento todo estaba parado en el fútbol y pude recuperarme. Tuve una masa en el ovario, me la retiraron. Fue un proceso de exámenes, controles y clínica. El Cali se portó excelente y más en ese momento. Estoy muy agradecida con ellos. Pensar que un día estás en casa y al otro día en una clínica o pensar que no vas a volver a jugar fútbol de alto rendimiento fue duro. Pero Dios me tiene para lindas cosas y hoy estoy lista para un mundial en la India”, dijo en conversación con SEMANA.