Linda Caicedo venció al cáncer: la batalla no conocida de la jugadora del Real Madrid que reveló a SEMANA

“Luchar por lo que uno quiere” puede sonar a frase de cajón cuando no se ha hecho lo imposible por llegar a lo alto. Sin embargo, siempre hay quien pueda dar ejemplo de ello, como Linda Caicedo, la futbolista colombiana que desde pequeña prefirió los balones sobre las muñecas y ya como adolescente venció un cáncer para continuar pateando la pelota.

Que Linda Caicedo haya sido la primera jugadora colombiana en fichar por el Real Madrid no solo es producto de su disciplina al entrenar, sino por su entereza para afrontar los obstáculos que pone la vida justo en el momento en que todo marcha bien.

Linda Caicedo, la primera futbolista colombiana en fichar por el Real Madrid. - Foto: @realmadridfem (Diseño SEMANA)

A comienzos de 2020, cuando Deportivo Cali le arrebató a Linda Caicedo al América con el fin de armar un equipo de lujo para la liga femenina, fue diagnosticada con cáncer. En ese entonces, pocos lo supieron, pese a que ya deslumbraba con magia en sus botines. Pero hoy, apenas días después de disputar los primeros 15 minutos con el Real Madrid y estando cerca de ser titular en un compromiso por la Copa de la Reina, vale la pena recordar sus luchas.

Desde el 8 de marzo, en Colombia tomó fuerza la historia de Linda Caicedo derrotando el cáncer, aunque ya había sido relatada por la jugadora a SEMANA cinco meses atrás, previo a su concentración con la Selección Colombia en el Mundial Sub-17, en la que la Tricolor se quedó subcampeonato, tras perder por la mínima diferencia ante España en la final.

Linda Caicedo (C) de Colombia celebra después de anotar contra Ecuador durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa América Femenina en el estadio Pascual Guerrero en Cali, Colombia, el 17 de julio de 2022. (Foto de Juan BARRETO / AFP) - Foto: AFP

“Fue muy complejo. Lo viví en cuarentena, gracias a Dios, porque en ese momento todo estaba parado en el fútbol y pude recuperarme. Tuve una masa en el ovario, me la retiraron. Fue un proceso de exámenes, controles y clínica. El Cali se portó excelente y más en ese momento. Estoy muy agradecida con ellos. Pensar que un día estás en casa y al otro día en una clínica o pensar que no vas a volver a jugar fútbol de alto rendimiento fue duro. Pero Dios me tiene para lindas cosas y hoy estoy lista para un mundial en la India”, dijo en conversación con SEMANA.

La familia, determinante para manejar el cáncer de Linda Caicedo

Pieza clave de la recuperación de Linda Caicedo fueron sus padres, los encargados de transmitirle la información que la clínica daba de su enfermedad de tal manera de ayudar a sentir en calma, más aun cuando el país y el mundo afrontaban una pandemia sin precedentes.

“Toda la información la recibí de mis padres. Para mí era algo normal. Simplemente, era estar en la clínica recuperándome, pero ellos fueron muy positivos conmigo y fue muy bueno para mí porque no me estresaba”, agregó Linda Caicedo en SEMANA.

Linda, de hecho, afrontó la liga femenina con una peluca, aunque pocos ahondaron en la causa. ¡Qué lo iban a hacer! Si recién comienzan a entender que el fútbol no es un deporte de hombre y en Colombia particularmente son más las hazañas cosechadas por las mujeres.

Linda Caicedo, embajadora de la juventud. - Foto: Twitter: @USEmbassyBogota

Ese año, lastimosamente, Linda no se pudo coronar campeona. Sin embargo, el año siguiente lideró al Deportivo Cali a su primera estrella en la categoría femenina y, luego, se dio a conocer a nivel continental por su participación en la Copa Libertadores.

“Uno es humano y si tú ves que algo no te está funcionando y te está generando tanto estrés, piensas en tirarlo. Pero mi familia ha sido fundamental en todo este proceso, porque la verdad sin ellos no hubiese sido capaz de tener la mentalidad tan fuerte y de seguir luchando”, dijo, con la humildad que la caracteriza, en conversación con SEMANA.