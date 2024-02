Linda Caicedo, nominada a prestigioso premio Laureaus: compite con Bellingham y otras estrellas

Fue MVP en el Mundial en el duelo de Colombia vs. Corea, MVP en el Mundial en el partido de Colombia vs. Alemania, recibió el premio al mejor gol del Mundial 2023, Puesto 9 en los Premios The Best de la Fifa, puesto 5 en los Premios de IFFHS, premio a la Golden Girl 2023, nominada a los Globe Soccer Awards y al premio Puskas.