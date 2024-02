Polémico gol de Junior a Pereira causa “indignación”: nuevo escándalo del VAR en Colombia

En esta acción hay dos cosas claras: 1. Bacca está en fuera de lugar. 2. No toca el balón. Bacca INTENTA jugar el balón y es un ELEMENTO DISTRACTOR CLARO. Fuera de lugar claro, no entiendo qué interpretó Andrés Rojas. ❌ #Junior #Pereira pic.twitter.com/RdNt69lqYn

Protesta de Darwin Quintero

Darwin dejó de lado sus dos goles y no habló de otra cosa que no fuera la jugada por la que les arrebataron la victoria del bolsillo. “No me van a decir que el fuera lugar de Bacca no es clarísimo. Te quedas con bronca porque te quitan tres puntos. Uno qué puede hacer con esta impotencia (…) el árbitro tiene la herramienta para poder corregir”, dijo.