Linda Caicedo y Jude Bellingham, juntos en la gala del Balón de Oro: la imagen que se hace viral

Bellingham ya estuvo nominado en esta categoría el año pasado, sin embargo, su brillo con el Borussia Dortmund no fue suficiente para vencer a Gavi, volante del Barcelona, en las votaciones.

Pero Bellingham no será el único madridista que hará presencia en la gala del Balón de Oro, pues en el exclusivo evento también están invitados el brasileño Vinicius Jr. y la colombiana Linda Caicedo, que es una de las nominadas en la categoría femenina.

Linda y Bellingham, la nueva sangre del Real Madrid

Lejos han quedado los tiempos de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Iker Casillas como referentes del club merengue, que mira hacia adelante con la esperanza de tener en Bellingham el próximo Balón de Oro, aunque en esta ocasión no lo va a conseguir.

El volante, que usa la mítica ‘5′ de Zinedine Zidane, viene de marcar doblete el fin de semana en la victoria de Real Madrid frente a Barcelona en el clásico español (1-2). “Ahora mismo me está saliendo todo. Preparo bien los partidos, estoy estrenando bien y aprendiendo de compañeros y técnicos. Solo quiero mejorar y ayudar al equipo a ganar. Gracias a mis cualidades puedo ayudar y quiero seguir haciéndolo”, dijo Bellingham.

Esa fue su primera gran tarde vestido de merengue, aunque ya lleva 13 goles en 13 partidos disputados. “Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírlos bien. Les dije que estaba emocionado antes del partido. Había visto muchos Clásicos desde el sofá con mi familia y les dije que hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande. Lo he conseguido y me voy muy feliz”, agregó.