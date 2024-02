Lucas González se destapó y dijo si regresaría al América tras su polémica salida

“Estuvimos seis meses en América, pero parecieron dos años, me ha dejado una gran experiencia el dirigir a un equipo grande. La salida del club fue sorpresiva, sobre todo terminada la pretemporada, pero en realidad no hay ningún secreto ni nada raro”, dijo.

¿Volvería a dirigir al América?

“Me encantaba la llegada de Arturo Vidal, cuando me enteré lo primero que hice fue llamar a Lillo, lo tuvo en Chile, Guardiola lo tuvo en Bayern, Juan me dio muy buenos consejos, me hubiese gustado dirigirlo”, manifestó.