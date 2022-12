Luis Díaz, imborrable en Liverpool a pesar de su lesión: “era el mejor del equipo”

Desde el pasado mes de octubre, el Liverpool de Inglaterra perdió a su mejor hombre de la temporada, por una dura lesión sufrida en el choque ante el Arsenal de Londres. Sobre la primera parte, el colombiano Luis Díaz sufrió un duro golpe en su rodilla por parte del volante Tomás Partey, dejándolo por fuera de las canchas por varios meses.

Tras el duelo con los gunners, Díaz se puso en la tarea de recuperarse rápidamente para volver con la escuadra inglesa a finales de este mes de diciembre, sin embargo, cuando todo parecía color de rosa para el guajiro, una nueva molestia reapareció, haciéndolo recaer en su lesión y ser operado nuevamente en su rodilla.

Klopp consuela a Luis Díaz tras su lesión frente al Arsenal - Foto: Action Images via Reuters

Tras esto, la prensa inglesa ha intentado recopilar la mayor cantidad de información para determinar las condiciones reales del estado de Díaz. Es por ello que el importante medio Football Insider entrevistó al médico Ben Dinnery, quien siendo muy acucioso dijo que no será el tercer mes de 2023 el momento en que el guajiro recupere su forma, habrá que llevar un proceso hasta finales de dicha campaña para verlo al 100 %.

Apoyado en esa teoría, inició parte de su concepto así: “Siempre me gusta contextualizar, y vemos jugadores en el campo de entrenamiento sin necesariamente volver a entrenar o volver a jugar y un regreso al juego no es necesariamente un regreso al rendimiento”.

Con una primera teoría alarmante, no descartó que logre sumar minutos. Sin embargo, no le augura que pueda existir el mejor rendimiento posible o al menos no estaría cerca de la intensidad con la que jugaba a su llegada a Inglaterra: “Idealmente, podría ver el final de la temporada como una oportunidad para ponerse en forma e integrarse completamente en el equipo. Es posible que veamos algunas buenas actuaciones hacia el final de la temporada, pero debido a esos problemas de lesiones, puede haber algunos problemas con su consistencia”.

“Era el mejor del equipo”

Con estas últimas novedades sobre su posible regreso a las canchas, en Inglaterra han catalogado esto como “un duro golpe en la cara”, pues para la prensa, el colombiano era uno de los mejores hombres en las filas de Jürgen Klopp en una temporada que pintaba oscura para los reds.

Noel Whelan, comentarista y exjugador inglés expresó su tristeza por la ausencia de Díaz. Este es un revés devastador para Klopp y Liverpool. Luis Díaz era el mejor jugador del Liverpool antes de lesionarse, y perderlo por un período prolongado es enorme”, expresó en esta oportunidad para ‘Football Insider’.

Very Happy to be back🙌🏻😍 pic.twitter.com/tElR5wfFDb — Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) December 6, 2022

En medio de estas preocupaciones, el jugador de la selección Colombia debe hacer una recapitulación de su año y saber que no fue del todo negativo. Transfermarkt, reconocido portal de estadísticas revisó datos y lo reconoció como el mejor jugador colombiano en Europa durante 2022. Con un total de 41 partidos a lo largo del año donde además conquistó 12 goles y entregó 9 asistencias, se convirtió en uno de los más participativos de Porto, su exclub y Liverpool en donde tuvo una llegada sumamente trascendental para el rendimiento del equipo, ya que generó un promedio personal de 0,5 goles por encuentro.

Siguiendo con un top 5 de los cafeteros con mejor rendimiento, en el segundo lugar está Luis Fernando Muriel, quien sumó dos menos que Díaz (39) entre la Serie A y Uefa Europa League. En estos compromisos tuvo participación en 20 anotaciones del equipo concretando 12 goles y 8 asistencias, apenas una acción menos que Díaz.