Ancelotti hace sorpresivo anuncio antes del juego entre Real Madrid y Dortmund por final de la Champions

Borussia Dortmund vs. Real Madrid: previa, hora y canal para ver en vivo la final de la Champions League

Luego, agregó: “Estoy muy contento de estar aquí, no es la primera vez y espero que no sea la última. En la previa de estos partidos lo pasamos bien a nivel personal, después llegará la preocupación, pero tengo mucha confianza en mis jugadores, sé que lo van a dar todo”,

Con respecto al mercado de fichajes, el estratega salió al paso por Rodrygo Goes, después de sus declaraciones dejando en el aire su futuro en el club merengue, recalcando que es un jugador muy importante para el club blanco.

“Es una pieza muy importante para nosotros, lo ha sido, lo es y lo será en el futuro, no tenemos ninguna duda. Hemos tenido el tiempo necesario para preparar el partido, el equipo está focalizado, concentrado, en el vestuario hay la confianza necesaria para sacar lo mejor de nosotros, y para jugar el partido más importante de la temporada. Con mucho respeto al equipo rival, que merece jugar esta final y ahora ojalá pueda salir todo bien”, enfatizó.

Aunque la Champions es una obsesión para el club blanco, Carlo aseguró que van a intentar hacer lo máximo, como lo han hecho esta temporada y la pasada. El técnico no desaprovechó la oportunidad para recalcar que la campaña de sus dirigidos ha sido un éxito, así no se gane la orejona.

“Hay algo especial en este club, no es una casualidad. Creo que hay algo importante. ¿De dónde sale? No lo sé realmente, pero creo que puede ser la historia, la tradición, la calidad de los jugadores, que tienen ese carácter. Ha pasado muchísimas veces, y eso es que no es casualidad”, elogió el carácter de la plantilla y la entidad para estos encuentros.