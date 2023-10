Luis Díaz se pronuncia por primera vez sobre el penal fallado; tajante respuesta a las críticas

No es Luis Díaz: revelan quién es el colombiano que gana más dinero en la Premier League

Juan Camilo Hernández no pasó por alto lo sucedido en la capital ecuatoriana y comentó: “Para vos, cero reproches. El próximo va pa’ adentro hermano”.

¿Por qué Luis Díaz cobró el penal en Ecuador?

“La idea fue que pudiese marcar y se sacara esa presión, y desafortunadamente no pudo, seguiremos trabajando para que siga siendo determinante para nosotros”, reveló el zaguero de Galatasaray en conversación con Win Sports.

“El mensaje es claro, arroparlo, sacarle esa presión, no es nuestro salvador, como equipo debemos apoyarlo en esa labor de ataque. Hemos creado muchas chances y no se ha concretado, pero no solamente él ha errado, hemos errado todos de alguna manera u otra. Es un juego de equipo y de alguna manera u otra llegaremos a buen puerto”, agregó Dávinson.