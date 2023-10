Dávinson Sánchez no se calla y sentencia a quienes critican a Luis Díaz: “ha dado mucho”

Los memes no perdonan a Luis Díaz tras el empate de Colombia frente a Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026

La defensa a Dávinson Sánchez

No obstante, el atacante de Liverpool ha recibido el apoyo de sus compañeros, quienes confían en que Díaz prontamente se reencuentre con el gol.

“La idea fue que pudiese marcar y se sacara esa presión y desafortunadamente no pudo, seguiremos trabajando para que siga siendo determinante para nosotros”, aseguró el jugador del Galatasaray, de Turquía.

El mensaje a la hinchada

Por otra parte, el futbolista de 27 años aseguró que en este momento lo más importante es arropar a Díaz y, sobre todo, tener claro que no es el salvador del conjunto que dirige Néstor Lorenzo.

“El mensaje es claro, arroparlo, sacarle esa presión, no es nuestro salvador, como equipo debemos apoyarlo en esa labor de ataque. Hemos creado muchas chances y no se ha concretado, pero no solamente él ha errado, hemos errado todos de alguna manera u otra. Es un juego de equipo y de alguna manera u otra llegaremos a buen puerto”, expuso Dávinson.