Luis Díaz volvió ‘picante’ a Europa: recado a críticos de su nivel en Colombia y Liverpool

Fifa no se queda con nada e hizo certera comunicación sobre James tras juego con Chile en eliminatorias

Contexto: Fifa no se queda con nada e hizo certera comunicación sobre James tras juego con Chile en eliminatorias

Con Liverpool en la Premier League, su promedio al inicio del año que acaba de empezar también lo ha visto ser protagonista frente a los pórticos rivales. De siete partidos jugados, en cinco se ha reportado con un doblete importante ante Manchester United en Old Trafford.

Dicha racha, a la que se le presionaba llegase, fue lo que generó un reciente recado a sus críticos por los momentos en que las cosas no marchaban. “Siempre intento mejorar cada año, mejorar lo que hice el anterior, y los goles y asistencias llegan solos”, sentenció a Uefa.com.

De cara a buscar en el presente año acabar como goleador, no negó sus pretensiones: “¿Por qué no? Espero poder ser uno de los máximos goleadores de la Premier League. Ahora se trata de continuar con este buen comienzo, mantener los pies en la tierra, mantener la calma y disfrutar”.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Luis Díaz es uno de los favoritos a ganar el premio a goleador de Premier League. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Estoy disfrutando mucho de cómo me hace sentir el fútbol. Siempre me he sentido así, por supuesto. Siempre intento disfrutarlo y jugar con una sonrisa cuando salgo al campo, aunque con seriedad, sabiendo que tengo un trabajo que hacer”, completó.