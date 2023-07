Luis Suárez llegaría al Inter de Miami, pero no ahora: el uruguayo tomó esta decisión sobre su futuro

Aunque Suárez tiene contrato con el Gremio hasta diciembre de 2024, su salida anticipada no se concretará en este momento. No obstante, estaría considerando la posibilidad de emigrar a la franquicia estadounidense el próximo año y resolver con tiempo las condiciones para rescindir su vínculo con el club brasileño, ya que los tiempos actuales no favorecen una operación inmediata, teniendo en cuenta las necesidades de todas las partes involucradas.